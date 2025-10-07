INADEH construirá nuevos talleres en Changuinola

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) anunció la construcción de nuevos talleres de refrigeración, modistería y gastronomía, además de la ampliación del taller de electricidad, en su centro de formación ubicado en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

El proyecto, con una inversión de 800 mil dólares, forma parte del Plan de Transformación Integral del Inadeh y tiene como objetivo brindar oportunidades de capacitación gratuita a jóvenes y adultos en oficios con alta demanda laboral.

INADEH busca fortalecer la empleabilidad en Bocas del Toro

Nuevos talleres de refrigeración, modistería y gastronomía serán construidos, y el taller de electricidad será ampliado, en el centro de formación del @InadehOficial en Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.



El objetivo es brindarle a los jóvenes y adultos la… pic.twitter.com/sXa9Y7wWtM — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2025

"Esto no solo les permitirá mejorar sus oportunidades de empleo, sino también emprender sus propios negocios… los cursos no solo enseñan habilidades técnicas, sino que también apoyan sectores clave como el turismo, el comercio y los servicios, generando un efecto positivo en la economía local", destacó la institución.

Las nuevas infraestructuras estarán listas en menos de un año, y permitirán ampliar la oferta de cursos técnicos en la región, fortaleciendo la formación práctica y el desarrollo económico local.

"Cada taller que construimos es una puerta al futuro. Con estas nuevas instalaciones, más personas en Bocas podrán capacitarse y transformar su vida con empleos dignos y mejores oportunidades", expresó Yajaira Pitti, directora general del Inadeh.

Con esta iniciativa, el Inadeh reafirma su compromiso con la formación para el trabajo, impulsando la productividad y el crecimiento sostenible en las comunidades del país.