Cursos del INADEH: esto necesitan los panameños y extranjeros para inscribirse

Para inscribirse en los cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), los interesados deben tener más de 18 años y ser de nacionalidad panameña o extranjeros con cédula E o N.
¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INADEH? Guía paso a paso
- Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
- Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
- Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
- Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.
Cursos del INADEH en octubre
- Interpretación de planos de construcción - centro de Changuinola.
- Residuos sólidos y reciclaje básico - centro de Chiriquí Grande.
- Manualidades navideñas - centro de Las Lajas, Chiriquí.
- Mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado - centro de Colón.
- Calidad en la atención y servicio al cliente - centros de Chitré.
- Elaboración de decoración de uñas gel - centro de Chepo.
- Estética corporal - centro de La Chorrera.
- Seguridad y salud en los trabajos portuarios - centro de Tocumen.
- Elaboración de panes y postres - centro Bonifacio Pereira.
- Administración de propiedad horizontal - centro de Los Pueblos.
- Cuidado a personas mayores - El Valle de Antón.
- Operación de montacargas tipo reachtacker - Panamá Pacífico.
- Mercadeo digital para emprendimientos turísticos - San Miguelito.
Para ver la lista completa de cursos, ingrese aquí: Plataforma de Preinscripción