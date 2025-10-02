Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 09:05

INADEH abre preinscripciones a últimos cursos gratuitos en todo el país en el 2025

El presidente José Raúl Mulino anunció que el INADEH abrió el último periodo de preinscripciones para más de 1,885 cursos gratuitos en todo el país.

INADEH ofrece cursos gratuitos en modalidad presencial y virtual

INADEH ofrece cursos gratuitos en modalidad presencial y virtual

INADEH
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer que el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de cursos gratuitos, disponibles tanto en modalidad presencial como virtual, dirigidos a personas que buscan capacitación técnica o mejores oportunidades de empleo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó que estas capacitaciones forman parte del compromiso del Gobierno de impulsar la preparación y empleabilidad de los panameños.

INADEH ofrece cursos gratuitos en modalidad presencial y virtual

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973748162679451865&partner=&hide_thread=false

Los cursos se dictarán en todos los centros de formación del INADEH, con turnos matutinos, vespertinos y nocturnos, y abarcan áreas técnicas, artesanales y de desarrollo personal.

Algunos cursos disponibles en octubre 2025 (Centro de Changuinola):

  • Manualidades de Navidad
  • Cultivo de cucurbitáceas
  • Corte de cabello
  • Interpretación de planos de construcción
  • Imagen personal y proyección profesional
  • Buenas prácticas en sistemas de refrigeración y acondicionadores de aire
  • Instalaciones eléctricas comerciales e industriales
  • Mantenimiento preventivo del automóvil

Inscripciones

Los interesados pueden acceder a la plataforma de preinscripción y al buscador de cursos por centro en el portal oficial del INADEH: www.inadeh.edu.pa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973748436697776558&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

¿Quieres emprender? Alcaldía de San Miguelito anuncia cursos del INADEH de emprendimiento

INADEH, curso de mecánica automotriz: Requisitos y formulario de preinscripción

INADEH permitirán licencias profesionales temporales a egresados técnicos en Panamá

Recomendadas

Más Noticias