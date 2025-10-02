INADEH abre preinscripciones a últimos cursos gratuitos en todo el país en el 2025

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer que el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de cursos gratuitos, disponibles tanto en modalidad presencial como virtual, dirigidos a personas que buscan capacitación técnica o mejores oportunidades de empleo.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó que estas capacitaciones forman parte del compromiso del Gobierno de impulsar la preparación y empleabilidad de los panameños.
INADEH ofrece cursos gratuitos en modalidad presencial y virtual
Los cursos se dictarán en todos los centros de formación del INADEH, con turnos matutinos, vespertinos y nocturnos, y abarcan áreas técnicas, artesanales y de desarrollo personal.
Algunos cursos disponibles en octubre 2025 (Centro de Changuinola):
- Manualidades de Navidad
- Cultivo de cucurbitáceas
- Corte de cabello
- Interpretación de planos de construcción
- Imagen personal y proyección profesional
- Buenas prácticas en sistemas de refrigeración y acondicionadores de aire
- Instalaciones eléctricas comerciales e industriales
- Mantenimiento preventivo del automóvil
Inscripciones
Los interesados pueden acceder a la plataforma de preinscripción y al buscador de cursos por centro en el portal oficial del INADEH: www.inadeh.edu.pa.