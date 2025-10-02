INADEH abre preinscripciones a últimos cursos gratuitos en todo el país en el 2025

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer que el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) anunció la apertura de cursos gratuitos, disponibles tanto en modalidad presencial como virtual, dirigidos a personas que buscan capacitación técnica o mejores oportunidades de empleo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó que estas capacitaciones forman parte del compromiso del Gobierno de impulsar la preparación y empleabilidad de los panameños.

"Nuestro gobierno está comprometido en generar empleo y generar oportunidades como lo son las capacitaciones gratuitas. En este sentido, el Inadeh abrió la preinscripción para su último periodo de formación de este año, con una amplia oferta de más de 1,885 cursos gratuitos en… pic.twitter.com/tyjZaEknAE — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2025

Los cursos se dictarán en todos los centros de formación del INADEH, con turnos matutinos, vespertinos y nocturnos, y abarcan áreas técnicas, artesanales y de desarrollo personal.

Algunos cursos disponibles en octubre 2025 (Centro de Changuinola):

Manualidades de Navidad

Cultivo de cucurbitáceas

Corte de cabello

Interpretación de planos de construcción

Imagen personal y proyección profesional

Buenas prácticas en sistemas de refrigeración y acondicionadores de aire

Instalaciones eléctricas comerciales e industriales

Mantenimiento preventivo del automóvil

Inscripciones

Los interesados pueden acceder a la plataforma de preinscripción y al buscador de cursos por centro en el portal oficial del INADEH: www.inadeh.edu.pa.