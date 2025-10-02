Presidente Mulino: Panamá entrenará policías haitianos pero no enviará tropas

El presidente de la República, José Raúl Mulino , afirmó que Panamá apoyará a Haití ofreciendo entrenamiento a sus fuerzas policiales en territorio panameño, pero descartó la posibilidad de enviar soldados.

“Haití lamentablemente en este momento es un país fallido completo. Ahí no hay ley que asegure nada. Yo he planteado, y se lo dije al Secretario General de Naciones Unidas, Panamá cooperará con el tema de Haití, proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá”, declaró Mulino. “Haití lamentablemente en este momento es un país fallido completo. Ahí no hay ley que asegure nada. Yo he planteado, y se lo dije al Secretario General de Naciones Unidas, Panamá cooperará con el tema de Haití, proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá”, declaró Mulino.

Presidente José Raúl Mulino afirmó que Haití

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973753149061046474&partner=&hide_thread=false "Haití, en este momento, es un país fallido. Ahí no hay ley que asegure nada. Panamá cooperará con el tema de Haití, proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá, pueden venir a Panamá... no vamos a mandar soldados a Haití a Morir", presidente… pic.twitter.com/El4OZ22PQp — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2025

El mandatario fue enfático en que el país no asumirá compromisos militares en el territorio haitiano.

“No vamos a mandar soldados a Haití a morir a Haití, porque es lo más probable que pase. Eso está verdaderamente suelto de toda coordinación institucional y lo que va a pasar ahí es muertes”, recalcó. “No vamos a mandar soldados a Haití a morir a Haití, porque es lo más probable que pase. Eso está verdaderamente suelto de toda coordinación institucional y lo que va a pasar ahí es muertes”, recalcó.

Las declaraciones se dan en medio de la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Haití, donde la ausencia de instituciones estatales efectivas ha sido catalogada por diversos organismos internacionales como un colapso del orden público.