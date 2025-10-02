Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 09:20

Presidente Mulino: Panamá entrenará policías haitianos pero no enviará tropas

El presidente José Raúl Mulino afirmó que Haití es un “país fallido” y que Panamá apoyará ofreciendo entrenamiento a policías haitianos.

"Haití lamentablemente en este momento es un país fallido completo. Ahí no hay ley que asegure nada. Yo he planteado, y se lo dije al Secretario General de Naciones Unidas, Panamá cooperará con el tema de Haití, proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá", declaró Mulino.

El mandatario fue enfático en que el país no asumirá compromisos militares en el territorio haitiano.

"No vamos a mandar soldados a Haití a morir a Haití, porque es lo más probable que pase. Eso está verdaderamente suelto de toda coordinación institucional y lo que va a pasar ahí es muertes", recalcó.

Las declaraciones se dan en medio de la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Haití, donde la ausencia de instituciones estatales efectivas ha sido catalogada por diversos organismos internacionales como un colapso del orden público.

En esta nota:
