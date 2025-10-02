PARLATINO promueve gobernanza ética de la inteligencia artificial en foro iberoamericano

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( PARLATINO ) , presidido por el diputado Rolando González Patricio, participa en el Foro Iberoamericano de Parlamentarios Digitales, un espacio que reúne legisladores de habla hispana para fortalecer capacidades en materia de inteligencia artificial (IA), compartir experiencias legislativas y construir agendas comunes con impacto económico, ecológico y social.

El evento se desarrolla en un contexto estratégico para la región, marcado por tres hitos clave: la Hoja de Ruta de Inteligencia Artificial Ética para América Latina y el Caribe 2024–2025, la XXIX Cumbre Iberoamericana, centrada en innovación e inclusión, y la Cumbre UE–CELAC 2025, que refuerza la cooperación digital transatlántica.

PARLATINO impulsa gobernanza ética de la inteligencia artificial

image

Durante su intervención, González Patricio resaltó que la inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio del bienestar humano y en armonía con la naturaleza, destacando que la gobernanza de la IA exige cooperación internacional y relaciones multilaterales más democráticas para establecer normas claras que contribuyan a sociedades pacíficas y equitativas.

En este marco, el presidente del PARLATINO subrayó la importancia de la Ley Modelo sobre Inteligencia Artificial, una iniciativa pionera que ofrece un marco legislativo común para los países de América Latina y el Caribe. La propuesta busca orientar el desarrollo y regulación de la IA desde una perspectiva ética, sociocultural y sostenible, promoviendo la inclusión digital y la reducción de brechas tecnológicas.

Foro Iberoamericano de Parlamentarios Digitales

image

El diputado también sostuvo un encuentro con la presidenta en funciones de la Cámara de Diputados de República Dominicana, Dharuelly D’Aza, a quien entregó la moneda conmemorativa del PARLATINO como símbolo de amistad y cooperación interinstitucional.

El Foro Iberoamericano de Parlamentarios Digitales se consolida como una plataforma de diálogo y cooperación legislativa para enfrentar los desafíos de la transformación digital, promoviendo el conocimiento de tecnologías emergentes y el compromiso de los parlamentos en su regulación responsable.