Panamá y Perú fortalecen cooperación en materia laboral

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá(MITRADEL), Jackelyn Muñoz, sostuvo un encuentro con el ministro de Trabajo de Perú, Daniel Maurate Romero, en el que abordaron temas relacionados con la inserción laboral, la transición a la formalidad y el fortalecimiento del diálogo social.
Panamá y Perú refuerzan cooperación laboral en encuentro ministerial
Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas bilaterales que permitan:
- Promover la generación de empleos de calidad.
- Contribuir al desarrollo sostenible.
- Velar por el bienestar de los trabajadores.
El encuentro forma parte de la agenda de cooperación internacional de Panamá en materia laboral, con el fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas que fortalezcan las políticas públicas en beneficio de los trabajadores de la región.