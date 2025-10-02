¡Atención! MINSA realizará varias ferias de carnet blanco y verde este 4 de octubre.

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que este sábado 4 de octubre se llevarán a cabo cuatro ferias de carnet blanco y verde en la provincia de Panamá. La actividad se realizará por cupos y en horarios distintos en los espacios designados.
Feria de carnet blanco y verde de Pedregal
- Lugar: Centro de Salud de Pedregal
- Hora: 6:30 a.m.
- Cupos: carnet blanco (150) y carnet verde (40)
Feria de carnet blanco y verde Paraíso
- Lugar: Gimnasio de PANDEPORTES de Paraíso
- Hora: 7:00 a.m.
Feria de carnet blanco y verde en Las Mañanitas
Lugar: Centro de Salud Omidia Quintero De León.
Hora: 7:00 a.m.
Requisitos de carnet blanco y verde
Carnet blanco
- Personas mayores de 40 años acudir en ayunas.
- Copia de cédula o pasaporte.
- Traer una muestra de heces en envases adecuados
- Una foto tamaño carnet
Carnet verde
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente