Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 11:59

¡Atención! MINSA realizará varias ferias de carnet blanco y verde este 4 de octubre

Las ferias de carnet blanco y verde se realizará por cupos y en horarios distintos en los espacios designados.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que este sábado 4 de octubre se llevarán a cabo cuatro ferias de carnet blanco y verde en la provincia de Panamá. La actividad se realizará por cupos y en horarios distintos en los espacios designados.

Ferias de carnet blanco y verde en la región metropolitana de salud

Feria de carnet blanco y verde en Río Abajo

  • Lugar: Centro de Salud de Río Abajo
  • Hora: 6:00 a.m.
  • Cupos: carnet blanco (200) y carnet verde (100)
Feria de carnet blanco y verde de Pedregal

  • Lugar: Centro de Salud de Pedregal
  • Hora: 6:30 a.m.
  • Cupos: carnet blanco (150) y carnet verde (40)
Feria de carnet blanco y verde Paraíso

  • Lugar: Gimnasio de PANDEPORTES de Paraíso
  • Hora: 7:00 a.m.
Feria de carnet blanco y verde en Las Mañanitas

Lugar: Centro de Salud Omidia Quintero De León.

Hora: 7:00 a.m.

Requisitos de carnet blanco y verde

Carnet blanco

  • Personas mayores de 40 años acudir en ayunas.
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces en envases adecuados
  • Una foto tamaño carnet

Carnet verde

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente
