Asamblea Nacional recibirá observaciones a designaciones de magistrados Agurto y Villalobos

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional informó que el lunes 6 y martes 7 de octubre estará recibiendo las observaciones ciudadanas sobre las designaciones de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los aportes deben remitirse por escrito a la Secretaría General de la Asamblea o enviarse por correo electrónico a la dirección: [email protected].

Asamblea Nacional recibe observaciones a designaciones de magistrados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973818398992724063&partner=&hide_thread=false La Comisión de Credenciales de la @asambleapa estará recibiendo, el próximo lunes 6 y martes 7 de octubre, las observaciones que tengan ciudadanos sobre las designaciones de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



Éstas deben… pic.twitter.com/a9IYmGZZmg — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2025

De acuerdo con la nota oficial, “toda observación deberá formularse en lenguaje respetuoso e incluir el nombre completo y número de cédula del remitente”.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Gisela Agurto como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, mientras que Carlos Villalobos fue postulado para la Sala Primera de lo Civil.

Con este proceso, la ciudadanía tiene la oportunidad de participar en la fase previa a la ratificación legislativa, que será evaluada en el pleno de la Asamblea Nacional tras el análisis de la Comisión de Credenciales.