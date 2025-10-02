Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 13:40

Asamblea Nacional recibirá observaciones a designaciones de magistrados Agurto y Villalobos

La Asamblea Nacional recibirá el 6 y 7 de octubre observaciones ciudadanas sobre las designaciones de Gisela Agurto y Carlos Villalobos a la CSJ.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional informó que el lunes 6 y martes 7 de octubre estará recibiendo las observaciones ciudadanas sobre las designaciones de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los aportes deben remitirse por escrito a la Secretaría General de la Asamblea o enviarse por correo electrónico a la dirección: [email protected].

De acuerdo con la nota oficial, “toda observación deberá formularse en lenguaje respetuoso e incluir el nombre completo y número de cédula del remitente”.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Gisela Agurto como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, mientras que Carlos Villalobos fue postulado para la Sala Primera de lo Civil.

Con este proceso, la ciudadanía tiene la oportunidad de participar en la fase previa a la ratificación legislativa, que será evaluada en el pleno de la Asamblea Nacional tras el análisis de la Comisión de Credenciales.

