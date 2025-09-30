Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 14:45

Agroferias del IMA: arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

Los consumidores que participen en las agroferias del IMA, deberán llevar sus bolsas reutilizable y cédula de identificación personal.

Imperdible Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el jueves 02 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el jueves 2 de octubre

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Río Congo, corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera

Herrera

  • Cancha Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.

Darién

Junta Comunal de Taimatí, distrito de Chepigana

Panamá Este

  • Cuadro de softball Unión Azuero, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

Veraguas

  • Casa Comunal de El Marañón, distrito de Soná.

Panamá

  • Gimnasio Reynlado Grenald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá
  • Terrenos de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá

Los Santos

  • Cancha Municipal de Tonosí, distrito de Tonosí

Coclé

  • Junta Local San Juan de Dios centro, distrito de Antón.

Chiriquí

  • Cancha de las Trancas en La estrella, distrito de Bugaba

Colón

  • Campo de juego del corregimiento San Juan de Turbe, distrito Omar Torrijos
