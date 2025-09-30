Agroferias del IMA: arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el jueves 02 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el jueves 2 de octubre
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Río Congo, corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera
Herrera
- Cancha Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.
Darién
Junta Comunal de Taimatí, distrito de Chepigana
Panamá Este
- Cuadro de softball Unión Azuero, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.
Veraguas
- Casa Comunal de El Marañón, distrito de Soná.
Panamá
- Gimnasio Reynlado Grenald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá
- Terrenos de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá
Los Santos
- Cancha Municipal de Tonosí, distrito de Tonosí
Coclé
- Junta Local San Juan de Dios centro, distrito de Antón.
Chiriquí
- Cancha de las Trancas en La estrella, distrito de Bugaba
Colón
- Campo de juego del corregimiento San Juan de Turbe, distrito Omar Torrijos