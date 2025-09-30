Alcaldía de Panamá aprueba moratoria especial del impuesto de circulación

La Alcaldía de Panamá aprobó, mediante el Acuerdo Municipal N.º 248 del 2 de septiembre de 2025, una moratoria especial para contribuyentes con deudas del impuesto de circulación.

La medida contempla la exoneración de recargos, multas y sanciones, siempre que el contribuyente pague en su totalidad el capital adeudado. El esquema será transitorio y aplicará de la siguiente forma:

Del 1 al 17 de octubre: exoneración del 100% de recargos, multas y sanciones.

exoneración del de recargos, multas y sanciones. Del 18 al 31 de octubre: exoneración del 50% de recargos, multas y sanciones.

La moratoria no aplica a impuestos de negocios, publicidad exterior, obras, construcciones u otros tributos específicos. Tampoco podrán acogerse los contribuyentes con procesos en coactiva, arreglos de pago vigentes o restricciones activas en departamentos municipales.

Para beneficiarse de la medida, los contribuyentes deberán:

Estar paz y salvo en el resto de sus obligaciones municipales .

. Formalizar el pago dentro del período señalado, según los porcentajes establecidos.

La exoneración será aplicada automáticamente una vez se registre el pago completo de la deuda en los estados de cuenta respectivos.