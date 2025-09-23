Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 14:22

Alcaldía de Panamá se prepara para la entrega de calcomanías de octubre 2025

La Alcaldía de Panamá confirmó que tiene todo listo para la entrega de calcomanías de octubre 2025. Conoce los requisitos y las sanciones por incumplimiento.

Alcaldía de Panamá inicia entrega de calcomanías

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció que todo está listo para iniciar la entrega de las calcomanías de octubre 2025, recordando a los propietarios de vehículos inscritos en este municipio que deben cumplir con los requisitos establecidos para retirar el distintivo.

Los dueños de vehículos deben contar con:

  • Paz y Salvo Municipal.
  • Haber pagado el Impuesto de Circulación Vehicular.
  • Estar Paz y Salvo con la ATTT.
  • Tener el Revisado Vehicular vigente correspondiente a ese mes.

Para confirmar el estatus del vehículo, los contribuyentes pueden ingresar al siguiente enlace oficial: Consulta aquí con número de placa y cédula.

Autorizaciones y sanciones de no retirar las calcomanías

image

En caso de no poder acudir personalmente a la Agencia de la Tesorería Municipal, el propietario puede autorizar a otra persona mediante una nota simple y copia de su cédula.

La Alcaldía recordó que, según el Acuerdo Municipal N.°64-a de julio de 2012, existen sanciones y recargos por incumplir con el periodo de pago del impuesto de circulación.

Horarios de atención

Centro de Entrega de Placas (Parque Francisco Arias Paredes):

  • Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Sábados: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Otras Agencias Municipales:

  • Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Con este proceso, la Alcaldía busca facilitar el retiro de calcomanías y garantizar que los vehículos circulen de forma regular y en cumplimiento con la normativa vigente.

