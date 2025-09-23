Decretan detención provisional a mujer de 23 años que abandonó a su hijo en Bocas del Toro.

En la provincia de Bocas del Toro, se le decretó detención provisional a una mujer de 23 años, acusada de abandonar a su hijo de tan solo siete días de nacido en una casa abandonada de la comunidad de La Mesa.
La audiencia estaba programada para el pasado sábado, pero fue aplazada debido a complicaciones de salud de la acusada, quien debió ser ingresada a un centro hospitalario.
Según Lucy Córdoba, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el hecho fue atendido oportunamente por una persona que actuó sin malas intenciones. Gracias a su rápida intervención, el menor no fue víctima de trata ni tráfico de personas.
Córdoba también señaló que, hasta el momento, ningún familiar se ha presentado a reclamar al bebé. Además, advirtió que este caso refleja una realidad preocupante: muchos niños y niñas en el país siguen naciendo en entornos sin acceso a atención médica especializada, lo que impide que sus nacimientos sean debidamente registrados.