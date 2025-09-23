Decretan detención provisional a mujer de 23 años que abandonó a su hijo en Bocas del Toro.

En la provincia de Bocas del Toro, se le decretó detención provisional a una mujer de 23 años , acusada de abandonar a su hijo de tan solo siete días de nacido en una casa abandonada de la comunidad de La Mesa.

La joven enfrenta cargos por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de abandono de niños. Tras finalizar la audiencia, fue trasladada al Centro de Rehabilitación Femenino de David, en Chiriquí.

La audiencia estaba programada para el pasado sábado, pero fue aplazada debido a complicaciones de salud de la acusada, quien debió ser ingresada a un centro hospitalario.

Según Lucy Córdoba, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el hecho fue atendido oportunamente por una persona que actuó sin malas intenciones. Gracias a su rápida intervención, el menor no fue víctima de trata ni tráfico de personas.

Córdoba también señaló que, hasta el momento, ningún familiar se ha presentado a reclamar al bebé. Además, advirtió que este caso refleja una realidad preocupante: muchos niños y niñas en el país siguen naciendo en entornos sin acceso a atención médica especializada, lo que impide que sus nacimientos sean debidamente registrados.