Autoridades investigan caso de bebé de una semana abandonado en Bocas del Toro

Según indicios preliminares, se presume que la madre viajó en autobús desde la comunidad de Las Tablas, Bocas del Toro, antes de abandonar al bebé.

Ana Canto
Las autoridades investigan el abandono de un bebé de aproximadamente una semana de nacido en el sector de La Mesa, provincia de Bocas del Toro. El menor fue rescatado por moradores del área y recibido por personal de la Caja de Seguro Social (CSS) para su atención.

Testigos indicaron que una vecina escuchó el llanto del bebé en una casa abandonada y alertó a otra residente, quien recogió al menor y le dio leche, ya que presentaba signos de debilidad y color morado.

Minutos después, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) trasladaron al bebé para recibir atención especializada, confirmando que se encuentra en buen estado de salud.

Según indicios preliminares, se presume que la madre viajó en autobús desde la comunidad de Las Tablas antes de abandonar al menor. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

