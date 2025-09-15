Veraguas Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 13:02

Bebé de dos meses en estado delicado tras sufrir un cuadro de vómito y diarrea en Veraguas

Hasta la fecha, el estado de salud del bebé es reservado, según informaron las autoridades médicas del Hospital Regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un bebé de dos meses de nacido, procedente de la comunidad de Belencillo, en Santa Fe de Veraguas, se encuentra en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega, tras presentar un cuadro de vómito, diarrea y parasitosis.

Familiares del bebé señalan que en la comunidad no existen instalaciones de salud, y que desde hace más de tres años las autoridades no realizan giras médicas.

"Es un lugar que se carece lo que es la atención médica. No hay puestos de salud cercanos. La más cerca nos queda a cuatro horas de camino", señaló Armando Montezuma, uno de los residentes de esta zona.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital debido a dificultades para respirar y permanece bajo observación médica.

Aunque en las comunidades cercanas existen algunos puestos sanitarios, estos carecen de medicamentos y recursos suficientes para atender a los pacientes.

Hasta la fecha, el estado de salud del bebé es reservado, según informaron las autoridades médicas.

