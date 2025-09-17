Una bebé de un año es la cuarta víctima por dengue en Bocas del Toro.

En la provincia de Bocas del Toro se confirmó la cuarta muerte por dengue en la región. La víctima, una bebé de un año, residía con su familia en la comunidad de Las Tablas.

La bebé fue atendida inicialmente en el Hospital de Changuinola; sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Chiriquí, donde lamentablemente falleció a su llegada.

El epidemiólogo del Ministerio de Salud (MINSA), Abdiel Rodríguez, informó que los casos de dengue continúan en aumento en los distritos de Changuinola, Almirante y Bocas del Toro.

Hasta la fecha, Bocas del Toro es la sexta provincia con mayor número de casos a nivel nacional y ocupa el primer lugar en muertes por dengue en Panamá.