Minsa lanza aplicación móvil para facilitar el acceso a servicios de salud en Panamá

El Ministerio de Salud ( Minsa ) presentó su nueva aplicación móvil de servicios de salud, una herramienta tecnológica que busca modernizar el sistema sanitario panameño y facilitar el acceso oportuno y equitativo a la atención médica en todo el país.

La plataforma permite a los usuarios identificar de manera rápida la ubicación de instalaciones de salud, como subcentros, centros, policentros, MINSA-CAPSI y hospitales, además de consultar información sobre horarios de atención y servicios disponibles, entre ellos: medicina general y especializada, odontología, farmacia, laboratorio clínico, imagenología, electrocardiogramas, inhaloterapia y clínicas de heridas.

"Esta plataforma representa un paso importante hacia un sistema de salud más moderno, inclusivo y centrado en el paciente. Estamos acercando los servicios a la comunidad, facilitando el ejercicio pleno del derecho a la salud de toda la población", señaló el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

La aplicación es gratuita y está disponible a través de la página web oficial del Minsa (www.minsa.gob.pa), el portal instalaciones.minsa.gob.pa y el portal del paciente MinSalud. Por su parte, Yelkys Gill, directora de Provisión de Servicios del Minsa, detalló que la plataforma ya está funcionando en las regiones de salud Metropolitana, Panamá Norte, Veraguas, Panamá Oeste, Herrera, Panamá Este, Los Santos y Coclé, y se integra con los sistemas de información existentes de la entidad.

El lanzamiento de esta herramienta no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino que también optimiza la utilización de la infraestructura existente y fortalece la eficiencia del sistema de salud nacional. Con esta iniciativa, el Minsa reafirma su compromiso con la transformación digital y su visión de construir una Panamá con salud y bienestar para todos.