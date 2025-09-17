Privados de libertad participan en labores de mantenimiento en el IPT de Aguadulce.

Privados de libertad del Centro Penitenciario de Aguadulce participan en labores de mantenimiento en el Instituto Profesional Técnico e Industrial, como parte de una iniciativa conjunta con el Ministerio de Educación (MEDUCA).
