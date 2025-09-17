Coclé Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 14:45

Privados de libertad participan en labores de mantenimiento en el IPT de Aguadulce

El Sistema Penitenciario informó que los privados de libertad realizan estas actividades durante la semana de vacaciones escolares.

Privados de libertad participan en labores de mantenimiento en el IPT de Aguadulce.

Privados de libertad participan en labores de mantenimiento en el IPT de Aguadulce.

@PenitenciarioPA
Ana Canto
Por Ana Canto

Privados de libertad del Centro Penitenciario de Aguadulce participan en labores de mantenimiento en el Instituto Profesional Técnico e Industrial, como parte de una iniciativa conjunta con el Ministerio de Educación (MEDUCA).

El Sistema Penitenciario informó que estas actividades se desarrollan durante la semana de vacaciones escolares, en el marco del Plan Libertad, que busca la reinserción social a través del trabajo comunitario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968395879741575678&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Centro de Operación de San Miguelito capta accidente en Ojo de Agua

Hospital San Miguel Arcángel reporta fallas en nuevo sistema electrónico de salud

Matrícula 2026: documentos requeridos y estudiantes que deben inscribirse, según MEDUCA

Recomendadas

Más Noticias