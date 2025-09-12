Privados de libertad de La Joyita participan en jornada de sensibilización.

El Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Órgano Judicial, a través del Instituto de Defensa Pública, llevaron a cabo una jornada de sensibilización en el Centro Penitenciario La Joyita, como parte del Plan de Descongestión Penitenciaria.
Jorge Torregroza, director General del Sistema Penitenciario, destacó que la buena conducta permite a los privados de libertad participar en este tipo de actividades, que los benefician al brindarles orientación legal y emocional.
Por su parte, Danilo Montenegro, director de Defensa Pública, indicó que la institución atiende a un número significativo de privados de libertad en distintas fases del proceso, y que el objetivo de los talleres es sensibilizarlos y brindarles información legal, contando con un equipo de trabajo social, psicólogos y abogados del área de cumplimiento.