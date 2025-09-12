Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 18:02

Privados de libertad de La Joyita participan en jornada de sensibilización

Ana Canto
El Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Órgano Judicial, a través del Instituto de Defensa Pública, llevaron a cabo una jornada de sensibilización en el Centro Penitenciario La Joyita, como parte del Plan de Descongestión Penitenciaria.

En la actividad participaron 60 privados de libertad, quienes participaron en talleres diseñados para ofrecer espacios de reflexión y aprendizaje, fomentando su desarrollo personal, emocional y social. Entre los temas tratados se incluyeron: proyecto de vida, importancia de la salud mental, convivencia para la reinserción social, habilidades sociales e inteligencia emocional.

Jorge Torregroza, director General del Sistema Penitenciario, destacó que la buena conducta permite a los privados de libertad participar en este tipo de actividades, que los benefician al brindarles orientación legal y emocional.

Por su parte, Danilo Montenegro, director de Defensa Pública, indicó que la institución atiende a un número significativo de privados de libertad en distintas fases del proceso, y que el objetivo de los talleres es sensibilizarlos y brindarles información legal, contando con un equipo de trabajo social, psicólogos y abogados del área de cumplimiento.

