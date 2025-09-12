Privados de libertad de La Joyita participan en jornada de sensibilización.

El Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Órgano Judicial, a través del Instituto de Defensa Pública, llevaron a cabo una jornada de sensibilización en el Centro Penitenciario La Joyita , como parte del Plan de Descongestión Penitenciaria.

En la actividad participaron 60 privados de libertad, quienes participaron en talleres diseñados para ofrecer espacios de reflexión y aprendizaje, fomentando su desarrollo personal, emocional y social. Entre los temas tratados se incluyeron: proyecto de vida, importancia de la salud mental, convivencia para la reinserción social, habilidades sociales e inteligencia emocional.

Jorge Torregroza, director General del Sistema Penitenciario, destacó que la buena conducta permite a los privados de libertad participar en este tipo de actividades, que los benefician al brindarles orientación legal y emocional.

Por su parte, Danilo Montenegro, director de Defensa Pública, indicó que la institución atiende a un número significativo de privados de libertad en distintas fases del proceso, y que el objetivo de los talleres es sensibilizarlos y brindarles información legal, contando con un equipo de trabajo social, psicólogos y abogados del área de cumplimiento.