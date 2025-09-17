¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA de este jueves 18 y viernes 19 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este jueves 18 y viernes 19 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.

Agroferias del IMA para el jueves 18 de septiembre

Panamá Oeste

Parque local de Cáceres, corregimiento de Arraiján cabecera, distrito de Arraiján.

Chiriquí

Cancha Comunal de Las Mercedes, Nuevo México, distrito de Alanje.

Los Santos

Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos.

Herrera

InfoPlaza de El Nazal, corregimiento Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas.

Panamá

Boca La Caja, estacionamientos del CAI, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Coclé

Cancha cultural de Vista Hermosa, corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé.

Darién

Cancha de la escuela del Tamarindo, distrito de Santa Fe.

Colón

Diagonal al estadio Mariano Bula de Colón, corregimiento Barrio Sur.

Veraguas

Casa Comunal de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

Panamá Este

Policentro de Chepo, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

Agroferias del IMA para el viernes 19 de septiembre

Panamá Oeste

Antiguas instalaciones de la DIJ de Chame, distrito de Chame

Los Santos

Junta Comunal de Palmmira, distrito de Las Tablas

Herrera

Terrenos frente al Centro de Salud, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos

Coclé

Casa del Pueblo de Huacas, distrito de Natá

Panamá

Cuadro de Brillante, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá

Chiriquí

Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba

Veraguas

Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Panamá