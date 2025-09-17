Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 14:35

¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA de este jueves 18 y viernes 19 de septiembre

El IMA tiene previsto realizar las agroferias en diferentes puntos del país el jueves 18 y viernes 19 de septiembre. Además ofrecerán bolsas de comida por $5.00

Estas son las agroferias del IMA 

Estas son las agroferias del IMA 

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este jueves 18 y viernes 19 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.

Agroferias del IMA para el jueves 18 de septiembre

Panamá Oeste

  • Parque local de Cáceres, corregimiento de Arraiján cabecera, distrito de Arraiján.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Las Mercedes, Nuevo México, distrito de Alanje.

Los Santos

  • Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos.

Herrera

  • InfoPlaza de El Nazal, corregimiento Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas.

Panamá

  • Boca La Caja, estacionamientos del CAI, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Coclé

  • Cancha cultural de Vista Hermosa, corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé.

Darién

  • Cancha de la escuela del Tamarindo, distrito de Santa Fe.

Colón

  • Diagonal al estadio Mariano Bula de Colón, corregimiento Barrio Sur.

Veraguas

  • Casa Comunal de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

Panamá Este

  • Policentro de Chepo, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.
Embed - I M A P A N A M A en Instagram: " ¡Agroferias IMA! Adquiere productos frescos, saludables y a precios bajos, directo del campo panameño. Puntos de venta aquí Arrancamos a las 8:00 a.m. Bolsa reutilizable | Cédula Cuando compras local, todos ganamos #ConPasoFirme"
View this post on Instagram

A post shared by I M A P A N A M A (@ima_pma)

Agroferias del IMA para el viernes 19 de septiembre

Panamá Oeste

  • Antiguas instalaciones de la DIJ de Chame, distrito de Chame

Los Santos

  • Junta Comunal de Palmmira, distrito de Las Tablas

Herrera

  • Terrenos frente al Centro de Salud, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos

Coclé

  • Casa del Pueblo de Huacas, distrito de Natá

Panamá

  • Cuadro de Brillante, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba

Veraguas

  • Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Panamá
Embed - I M A P A N A M A en Instagram: " ¡Agroferias IMA! Adquiere productos frescos, saludables y a precios bajos, directo del campo panameño. Puntos de venta aquí Arrancamos a las 8:00 a.m. Bolsa reutilizable | Cédula Cuando compras local, todos ganamos #ConPasoFirme"
View this post on Instagram

A post shared by I M A P A N A M A (@ima_pma)

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de agroferias del IMA para el martes 16 y miércoles 17 de septiembre

¡Pendientes! Este lunes habrá agroferias del IMA: ¿Dónde y a qué hora?

IMA investiga venta de cupos para arroz en agroferia de La Chorrera

Recomendadas

Más Noticias