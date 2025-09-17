¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA de este jueves 18 y viernes 19 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este jueves 18 y viernes 19 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.
Agroferias del IMA para el jueves 18 de septiembre
Panamá Oeste
- Parque local de Cáceres, corregimiento de Arraiján cabecera, distrito de Arraiján.
Chiriquí
- Cancha Comunal de Las Mercedes, Nuevo México, distrito de Alanje.
Los Santos
- Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos.
Herrera
- InfoPlaza de El Nazal, corregimiento Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas.
Panamá
- Boca La Caja, estacionamientos del CAI, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.
Coclé
- Cancha cultural de Vista Hermosa, corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé.
Darién
- Cancha de la escuela del Tamarindo, distrito de Santa Fe.
Colón
- Diagonal al estadio Mariano Bula de Colón, corregimiento Barrio Sur.
Veraguas
- Casa Comunal de Cerro Plata, distrito de Cañazas.
Panamá Este
- Policentro de Chepo, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.
Agroferias del IMA para el viernes 19 de septiembre
Panamá Oeste
- Antiguas instalaciones de la DIJ de Chame, distrito de Chame
Los Santos
- Junta Comunal de Palmmira, distrito de Las Tablas
Herrera
- Terrenos frente al Centro de Salud, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos
Coclé
- Casa del Pueblo de Huacas, distrito de Natá
Panamá
- Cuadro de Brillante, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá
Chiriquí
- Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba
Veraguas
- Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Panamá