16 de septiembre de 2025

OPS trasladará su sede a Panamá; presidente Mulino firmará acuerdo en Nueva York

La OPS trasladará su sede a Panamá ante problemas en EE.UU.; el presidente Mulino firmará el acuerdo la próxima semana en Nueva York.

OPS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) trasladará su sede a Panamá, incluyendo a sus equipos, ante la situación que enfrenta el organismo en Estados Unidos.

El mandatario José Raúl Mulino firmará el acuerdo formal la próxima semana en Nueva York, consolidando la instalación de la OPS en territorio panameño.

La mudanza de la OPS representa un paso importante para Panamá, que se perfila como centro regional de salud en América, y permitirá fortalecer la colaboración en programas de prevención, investigación y respuesta sanitaria para toda la región.

