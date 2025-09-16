ACP analiza oportunidades comerciales ante la demanda de gas licuado de petróleo.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 16 de septiembre, la Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) destacó la oportunidad de negocio por el aumento de la demanda de gas licuado de petróleo (GLP) en el noreste de Asia, así como por el incremento de la producción en el Golfo de México.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, detalló que la ACP ha capturado el trasiego de este producto a través de la ruta acuática del Canal, lo que abre posibilidades para optimizar la logística y la comercialización.

El próximo jueves se llevará a cabo una reunión de trabajo con los responsables de extraer, comercializar y comprar el gas licuado, con el objetivo de identificar necesidades, expectativas y oportunidades de valor en la ruta interoceánica del Canal.

Posteriormente, se espera perfeccionar los términos de referencia con todos los actores involucrados, con miras a realizar una licitación a finales del próximo año.

La producción de gas licuado proviene del Golfo de México, específicamente de empresas ubicadas en Texas y Luisiana, Estados Unidos, mientras que los principales compradores son Japón, China y Corea del Sur.

En reuniones previas con los gobiernos de Japón y Corea del Sur, se conoció el interés de empresas de estos países por el proyecto de trasiego a través del Canal de Panamá.