Decano de la Facultad de Comunicación de la UNACHI admite que su hija labora en la institución

El decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Rodrigo Serrano, reconoció que su hija ocupa un cargo administrativo en la institución, con un salario mensual que oscila entre B/. 1,100.00 y B/. 1,200.00.
Le podría interesar: UNACHI enfrenta recorte presupuestario; rectora defiende gestión y rechaza señalamientos
El decano también indicó que ha apoyado a otras personas ajenas a su núcleo familiar para ingresar a laborar en la universidad.
Hasta el momento, la hija de Serrano no está siendo investigada por las autoridades por posible nepotismo dentro de la institución.