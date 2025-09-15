Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 16:55

Decano de la Facultad de Comunicación de la UNACHI admite que su hija labora en la institución

El decano de la UNACHI también indicó que ha apoyado a otras personas ajenas a su núcleo familiar para ingresar a laborar en la universidad.

Decano de la Facultad de Comunicación de la UNACHI, Rodrigo Serrano.

Ana Canto
El decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Rodrigo Serrano, reconoció que su hija ocupa un cargo administrativo en la institución, con un salario mensual que oscila entre B/. 1,100.00 y B/. 1,200.00.

“Tengo una hija nombrada ahí en la Unachi, no lo puedo negar. La nombré por los créditos que ella tiene, es una chica bien preparada y se le dio la oportunidad", declaró Serrano, en el programa Radiografía de ECOTV.

El decano también indicó que ha apoyado a otras personas ajenas a su núcleo familiar para ingresar a laborar en la universidad.

Hasta el momento, la hija de Serrano no está siendo investigada por las autoridades por posible nepotismo dentro de la institución.

