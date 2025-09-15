Decano de la Facultad de Comunicación de la UNACHI admite que su hija labora en la institución

El decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ), Rodrigo Serrano, reconoció que su hija ocupa un cargo administrativo en la institución, con un salario mensual que oscila entre B/. 1,100.00 y B/. 1,200.00.

“Tengo una hija nombrada ahí en la Unachi, no lo puedo negar. La nombré por los créditos que ella tiene, es una chica bien preparada y se le dio la oportunidad", declaró Serrano, en el programa Radiografía de ECOTV.

El decano también indicó que ha apoyado a otras personas ajenas a su núcleo familiar para ingresar a laborar en la universidad.

Hasta el momento, la hija de Serrano no está siendo investigada por las autoridades por posible nepotismo dentro de la institución.