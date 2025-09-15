Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 15:29

Alcaldía de San Miguelito anuncia moratoria 2025 con hasta 80% de descuento en recargos y multas

La Alcaldía de San Miguelito anunció la moratoria 2025 para contribuyentes con el 80% de descuento en recargos y multas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de San Miguelito anunció la moratoria 2025 para contribuyentes con el 80% de descuento en recargos y multas si pagan entre el 15 y 30 de septiembre y 70% si pagan entre el 1 y 31 de octubre.

Vigencia y declaración jurada de ingresos

Vigencia

  • El acuerdo entra n vigor el 15 de septiembre de 2025.
  • Rige hasta el 31 de octubre de 2025.
  • Excepción: publicidad hasta el 31 de diciembre.

Declaración jurada de ingresos

  • Obligatoria para contribuyentes del impuesto sobre actividad económica.
  • Su incumplimiento impide acceder a beneficios.

Procesos coactivos y exoneraciones especiales

  • 50% de condonación sobre el monto líquido exigible en cobros coactivos.
  • El contribuyente debe cancelar el saldo restante dentro de la vigencia del acuerdo.

Exoneraciones especiales

  • 25% sobre saldo pendiente a quienes tengan arreglos de pago vigentes y cancelen todas las cuotas no vencidas.
  • 30% en deudas por ocupación de cementerio municipal hasta el período fiscal 2024.
  • 105 en meses pendientes del impuesto de actividad económica y publicidad exterior/propaganda 2025, si se paga anticipado.

Para más información sobre la moratoria 2025, puede consultar la siguiente publicación.

