Alcaldía de San Miguelito anuncia moratoria 2025 con hasta 80% de descuento en recargos y multas

La Alcaldía de San Miguelito anunció la moratoria 2025 para contribuyentes con el 80% de descuento en recargos y multas si pagan entre el 15 y 30 de septiembre y 70% si pagan entre el 1 y 31 de octubre.
Declaración jurada de ingresos
- Obligatoria para contribuyentes del impuesto sobre actividad económica.
- Su incumplimiento impide acceder a beneficios.
Procesos coactivos y exoneraciones especiales
- 50% de condonación sobre el monto líquido exigible en cobros coactivos.
- El contribuyente debe cancelar el saldo restante dentro de la vigencia del acuerdo.
Exoneraciones especiales
- 25% sobre saldo pendiente a quienes tengan arreglos de pago vigentes y cancelen todas las cuotas no vencidas.
- 30% en deudas por ocupación de cementerio municipal hasta el período fiscal 2024.
- 105 en meses pendientes del impuesto de actividad económica y publicidad exterior/propaganda 2025, si se paga anticipado.
