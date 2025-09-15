Real Madrid vs. Olympique de Marsella: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Champions en Panamá?

El Olympique de Marsella, club del panameño Michael Amir Murillo, viajó a España con miras a su debut en la UEFA Champions League esta temporada 2025/26, donde enfrentará al Real Madrid el martes 16 de septiembre.
El Real Madrid, por su parte, inicia su participación en casa, donde ostenta un sólido historial frente a equipos franceses: solo ha perdido uno de sus últimos 17 partidos como local ante clubes de Francia (12 victorias, 4 empates), incluyendo seis triunfos en sus últimos siete enfrentamientos (con un empate).
En contraste, el Olympique de Marsella ha tenido un desempeño modesto como visitante ante equipos españoles: una sola victoria en ocho partidos fuera de casa (2 empates y 5 derrotas).
Cabe destacar que el OM no participó en competiciones UEFA durante la temporada 2024/25, luego de haber alcanzado las semifinales de la UEFA Europa League en 2023/24.
¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Olympique de Marsella?
El partido entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella, correspondiente a la primera ronda de la UEFA Champions League 2025-2026, se podrá ver en vivo en Panamá a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming STAR+.