Real Madrid vs. Olympique de Marsella: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Champions en Panamá?

El Olympique de Marsella, club del panameño Michael Amir Murillo, viajó a España con miras a su debut en la UEFA Champions League esta temporada 2025/26, donde enfrentará al Real Madrid el martes 16 de septiembre.

El conjunto francés llega motivado tras una goleada 4-0 ante el Lorient, el pasado viernes en el Stade Vélodrome, durante la cuarta jornada de la Ligue 1 de Francia.

El Real Madrid, por su parte, inicia su participación en casa, donde ostenta un sólido historial frente a equipos franceses: solo ha perdido uno de sus últimos 17 partidos como local ante clubes de Francia (12 victorias, 4 empates), incluyendo seis triunfos en sus últimos siete enfrentamientos (con un empate).

En contraste, el Olympique de Marsella ha tenido un desempeño modesto como visitante ante equipos españoles: una sola victoria en ocho partidos fuera de casa (2 empates y 5 derrotas).

Cabe destacar que el OM no participó en competiciones UEFA durante la temporada 2024/25, luego de haber alcanzado las semifinales de la UEFA Europa League en 2023/24.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Olympique de Marsella?

El partido entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella, correspondiente a la primera ronda de la UEFA Champions League 2025-2026, se podrá ver en vivo en Panamá a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming STAR+.