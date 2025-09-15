Fútbol Deportes -  15 de septiembre de 2025 - 07:37

Panamá vs El Salvador: ¿Cuándo y dónde será el partido de eliminatorias?

El INDES confirmó que El Salvador recibirá a Panamá el 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán por fecha FIFA.

Panamá vs El Salvador

Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) confirmó que el compromiso entre La Selecta y la Selección de Panamá se disputará el próximo 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán, correspondiente a la próxima fecha FIFA.

Inicialmente, el escenario estaba reservado para un concierto el 4 de octubre, sin embargo, el evento fue trasladado al Estadio Mágico González, lo que permitió liberar el Cuscatlán para el choque internacional.

Antecedentes recientes de Panamá y El Salvador

La Roja de Thomas Christiansen viene de empatar 1-1 frente a Guatemala en la segunda jornada de las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo a 2026. Con ese resultado, Panamá suma apenas dos puntos en la primera ventana clasificatoria.

Por su parte, El Salvador venció 1-0 a Guatemala en el Estadio Cementos Progreso, pero luego cayó ante Surinam en el Coloso de Monserrat, en un duelo empañado por gestos racistas de algunos aficionados contra los visitantes.

Un duelo atractivo en fecha FIFA

El partido entre La Selecta y la Roja se perfila como uno de los más llamativos de la jornada, ya que ambos equipos buscan ajustar piezas con miras a los próximos torneos regionales y al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

