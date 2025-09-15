Clínica Amigable del Minsa en San Miguelito reabre para prevenir ITS y VIH

La Región de Salud del Ministerio de Salud ( Minsa ) en San Miguelito anunció la reapertura de la Clínica Amigable (CLAM) en el Centro de Salud de Torrijos Carter, la cual comenzará a brindar atención a partir del martes 16 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

El objetivo principal de la clínica es prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH, mediante intervenciones oportunas, consejería y atención integral a la población clave. Estos espacios se caracterizan por ser inclusivos y libres de estigma, dirigidos especialmente a trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas transgénero.

Servicios que ofrecerá la CLAM del MINSA en San Miguelito

Entre los servicios que ofrecerá la CLAM están: controles de salud, laboratorios de rutina y pruebas específicas, pruebas rápidas de VIH, sífilis y gonorrea, asesoría pre y post prueba, toma de muestras para diagnóstico de clamidia y vaginosis bacteriana, citología vaginal (Papanicolaou), referencias a especialistas cuando sea necesario y orientación sobre el uso correcto del condón, cuya entrega será gratuita según disponibilidad.

El doctor Alexander Baré, director médico del Centro de Salud de Torrijos Carter, destacó que la prevención es clave y recomendó acudir a controles de salud periódicos y utilizar adecuadamente las medidas de protección.

Por su parte, la doctora Yaviletsy Centella, directora regional de Salud en San Miguelito, resaltó que en las Clínicas Amigables laboran profesionales sensibilizados para garantizar una atención digna, humana y sin discriminación. El Minsa reiteró su compromiso de fortalecer acciones en beneficio de la salud sexual y reproductiva de toda la población.