IFARHU firma contratos de becas con estudiantes del Concurso de Oratoria y del convenio MINSA–IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) formalizó con los estudiantes del Concurso Nacional de Oratoria y con los estudiantes del convenio Minsa–IFARHU, la firma de contratos de becas pendientes correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Estas becas permitirán a los beneficiarios cursar estudios universitarios tanto en Panamá como en el extranjero.