IFARHU firma contratos de becas con estudiantes del Concurso de Oratoria y del convenio MINSA–IFARHU.

14 de septiembre de 2025

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) formalizó con los estudiantes del Concurso Nacional de Oratoria y con los estudiantes del convenio Minsa–IFARHU, la firma de contratos de becas pendientes correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Estas becas permitirán a los beneficiarios cursar estudios universitarios tanto en Panamá como en el extranjero.

En total, 25 estudiantes se beneficiaron de este proceso: 12 del Concurso Nacional de Oratoria de los años 2022, 2023 y 2024, y 13 estudiantes del convenio MINSA–IFARHU correspondiente al año 2023, quienes completaron el proceso inicial para acceder al apoyo económico.

El IFARHU informó que, a medida que el resto de los estudiantes de ambos programas completen sus trámites, serán contactados para formalizar sus respectivos contratos de beca.

