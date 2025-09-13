Revelan que otro funcionario de la CSS enfrenta detención por alterar datos en el SIPE

Funcionaria de la CSS condenada a 48 meses de prisión por corrupción

Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS), que laboraba en la agencia de Los Pueblos, fue condenada a 48 meses de prisión y al pago de una multa de 11,100 balboas, tras ser hallada culpable de delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.

La investigación determinó que la trabajadora participó en la alteración de la base de datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), manipulando cuentas de empleadores para borrar deudas millonarias y generar créditos a favor.

Funcionaria de la CSS condenada a 48 meses de prisión por corrupción

Asimismo, un funcionario de los Juzgados Ejecutores de la CSS recibió detención provisional y suspensión del cargo, mientras avanzan las investigaciones en su contra, también por delitos de falsificación de documentos.

De acuerdo con la CSS, estos actos de corrupción afectaban directamente a los trabajadores, ya que las cuotas empleado-empleador no se acreditaban, poniendo en riesgo sus prestaciones y derechos laborales.

La entidad reiteró su compromiso en la lucha contra mafias internas que buscan aprovecharse de los sistemas de seguridad social en perjuicio de los asegurados.