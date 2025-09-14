Calendario escolar 2025: fechas de inicio y cierre del tercer y último trimestre en Panamá.

Según el calendario escolar 2025, el tercer trimestre iniciará el lunes 22 de septiembre y finalizará el viernes 19 de diciembre, con una duración de 13 semanas de clases para estudiantes de primaria, premedia y media. Durante este período, los estudiantes contarán con siete días libres.
Periodo de balance y graduaciones de los estudiantes
- Del lunes 22 de diciembre al martes 30 de diciembre (1 semana).
Días libres para estudiantes durante el tercer trimestre
- Lunes 3 de noviembre: Día de la Independencia de Panamá de Colombia
- Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
- Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
- Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia
- Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
- Lunes 8 de diciembre: Día de las Madres
- Jueves 25 de diciembre: Navidad