Panamá Entretenimiento -  14 de septiembre de 2025 - 15:29

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 14 de septiembre de 2025

Chakatín anunció los números de la pirámide para el sorteo dominical de 14 de septiembre y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 14 de septiembre de 2025 y resulta que los que siguieron sus consejos, ganaron.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Chakatín reveló los números de la Pirámide: : 9, 3, 7 y 4

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 14 de septiembre de 2025: 7334

