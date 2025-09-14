PASE-U y Concurso General, 2do pago: posible fecha, calendario oficial y formas de cobro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ha informado que se encuentra ultimando los detalles para el segundo pago de la beca PASE-U , correspondiente al cumplimiento de la asistencia escolar y la aprobación de materias por parte de los estudiantes.

El viernes 12 de septiembre culminó el segundo período escolar de 2025, por lo que se proyecta que este desembolso se realice en las próximas semanas.

Además, se espera que el calendario oficial de pagos sea publicado antes del inicio de la jornada de cobro, con el fin de que los padres de familia cuenten con toda la documentación requerida del Concurso General de Becas, en caso de no haberla entregado previamente.

Hasta el momento, el IFARHU no ha confirmado cambios en los métodos de pago (mediante ACH y cheque), por lo que se prevé que los desembolsos se mantendrán bajo la modalidad actual.

No obstante, la institución ha adelantado que se encuentra en conversaciones con el Banco Nacional de Panamá para implementar la entrega de Tarjetas Clave Social, como parte del proceso de digitalización de los pagos.