Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 11:59

Requisitos del PASE-U: ¿Escuela para Padres será indispensable para el segundo pago?

MEDUCA explicó que en Escuela para Padres será indispensable para recibir el segundo pago del PASE-U 2025, con modalidades virtual y presencial según la región.

Requisitos del PASE-U

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, a partir de 2025, la participación en el programa Escuela para Padres será un requisito obligatorio para acceder al segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

Certificado de escuela para padres-image.png

El taller contará con dos modalidades:

  • Virtual: Para la mayoría de las provincias, permitiendo que los padres participen desde casa y acompañen a sus hijos.
  • Presencial: En las regiones comarcales, como Guna Yala, Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan, los talleres se realizarán en los centros educativos, bajo la supervisión de docentes y equipos psicosociales.

MEDUCA asegura que esta medida busca fortalecer la participación de los padres en la educación de sus hijos, garantizando un acompañamiento efectivo y promoviendo la formación integral de los estudiantes beneficiarios del PASE-U.

