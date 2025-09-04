Requisitos del PASE-U: ¿Escuela para Padres será indispensable para el segundo pago?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, a partir de 2025, la participación en el programa Escuela para Padres será un requisito obligatorio para acceder al segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
MEDUCA explicó que en Escuela para Padres será indispensable
El taller contará con dos modalidades:
- Virtual: Para la mayoría de las provincias, permitiendo que los padres participen desde casa y acompañen a sus hijos.
- Presencial: En las regiones comarcales, como Guna Yala, Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan, los talleres se realizarán en los centros educativos, bajo la supervisión de docentes y equipos psicosociales.
MEDUCA asegura que esta medida busca fortalecer la participación de los padres en la educación de sus hijos, garantizando un acompañamiento efectivo y promoviendo la formación integral de los estudiantes beneficiarios del PASE-U.