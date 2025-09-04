Requisitos del PASE-U: ¿Escuela para Padres será indispensable para el segundo pago?

Requisitos del PASE-U IFARHU

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, a partir de 2025, la participación en el programa Escuela para Padres será un requisito obligatorio para acceder al segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

