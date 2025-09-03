IFARHU anuncia cierre temporal de su oficina en Kankintú por la fundación del distrito

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que su agencia comarcal en Kankintú permanecerá cerrada el viernes 5 de septiembre, con motivo de la celebración de fundación del distrito.
