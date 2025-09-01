Comisión de Educación de la Asamblea analiza el futuro de los auxilios económicos del IFARHU

Comisión de Educación de la Asamblea analiza el futuro de los auxilios económicos.

Una subcomisión de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional analizó las iniciativas presentadas relacionadas con los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).

El diputado y presidente de la comisión, Jorge Bloise, indicó que esta segunda reunión busca establecer los requisitos para los estudiantes seleccionados, garantizar la transparencia en el manejo de los fondos y definir las disposiciones y evitar los conflictos de intereses que deberán cumplir los directores y subdirectores designados para ocupar cargos en el IFARHU.

Para este viernes, se espera culminar los análisis de los proyectos y definir la figura del auxilio económico, término que se encuentra en la Constitución y que, aunque el IFARHU ha señalado que se denominarán becas socioeconómicas, mantiene su fundamento legal.

La iniciativa en discusión establece que un consejo técnico será el encargado de analizar y verificar que los estudiantes cumplan con los requisitos para optar a la beca.

La propuesta final será pública y compartida con la ciudadanía una vez estructurada. A su vez, se está en conversaciones con diversas bancadas para recibir el apoyo de todos los diputados.