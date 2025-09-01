Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 14:44

Presidente Mulino viaja a Japón para fortalecer cooperación y atraer inversiones

El presidente José Raúl Mulino tendrá en Tokio y Osaka, reuniones con el primer ministro Shigeru Ishiba, gremios navieros y empresas japonesas.

Presidente Mulino viaja a Japón para fortalecer cooperación

Presidente Mulino viaja a Japón para fortalecer cooperación

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, inició este martes 2 de septiembre una visita oficial a Japón que se extenderá hasta el 6 de septiembre, con una agenda de alto nivel en Tokio y Osaka.

El punto central será una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, donde se abordarán temas estratégicos como el futuro del Canal de Panamá, cooperación bilateral, economía, inversiones y la iniciativa Indo-Pacífico Libre y Abierto.

Presidente Mulino viaja a Japón para fortalecer cooperación y atraer inversiones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/1962589928979853698&partner=&hide_thread=false

Mulino resaltó que este viaje es “especial”, recordando que desde 1988 mantiene vínculos con Japón, ahora reforzados en su rol como jefe de Estado. “Se abren nuevas oportunidades de inversión y cooperación conjunta”, señaló.

La agenda también incluye encuentros con la Asociación de Armadores de Japón, compañías energéticas, grupos navieros y el Japan External Trade Organization (JETRO). Además, sostendrá reuniones con los gigantes empresariales Sumitomo y KN Trading Co. LTD, que han mostrado interés en proyectos de infraestructura en Panamá, como el gasoducto por el Canal, la Línea 3 del Metro y el tren Panamá–David–Frontera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962602169254703105&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino ya está en Brasil para reunión del MERCOSUR

Presidente Mulino viajará a Brasil junto a ministro y diputados por incorporación de Panamá al Mercosur

Contraloría audita contrato de concesión con la empresa Panama Canal Railway Company

Recomendadas

Más Noticias