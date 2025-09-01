El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , inició este martes 2 de septiembre una visita oficial a Japón que se extenderá hasta el 6 de septiembre, con una agenda de alto nivel en Tokio y Osaka.

El punto central será una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, donde se abordarán temas estratégicos como el futuro del Canal de Panamá, cooperación bilateral, economía, inversiones y la iniciativa Indo-Pacífico Libre y Abierto.

Presidente Mulino viaja a Japón para fortalecer cooperación y atraer inversiones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/1962589928979853698&partner=&hide_thread=false Ya volando a Tokyo. Agenda muy importante y pesada Desde reunión con Primer Ministro hasta con los más importantes grupos y gremios japoneses navieros e industriales conectados con Panamá y con sus intenciones puestas en nuestro país.

Este viaje es especial. Desde 1988 he… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 1, 2025

Mulino resaltó que este viaje es “especial”, recordando que desde 1988 mantiene vínculos con Japón, ahora reforzados en su rol como jefe de Estado. “Se abren nuevas oportunidades de inversión y cooperación conjunta”, señaló.

La agenda también incluye encuentros con la Asociación de Armadores de Japón, compañías energéticas, grupos navieros y el Japan External Trade Organization (JETRO). Además, sostendrá reuniones con los gigantes empresariales Sumitomo y KN Trading Co. LTD, que han mostrado interés en proyectos de infraestructura en Panamá, como el gasoducto por el Canal, la Línea 3 del Metro y el tren Panamá–David–Frontera.