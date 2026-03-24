Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 14:59

Presidente Mulino recibe cartas credenciales de embajadores de Italia, Cuba y otros países en Panamá

El presidente Mulino dio la bienvenida a los diplomáticos y sostuvo conversaciones individuales sobre temas de la agenda bilateral.

Presidente José Raúl Mulino recibe cartas credenciales de embajadores.

Presidente José Raúl Mulino recibe cartas credenciales de embajadores.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Italia, Cuba, Argelia, Finlandia y la República Checa, documentos que los acreditan oficialmente como representantes diplomáticos de sus respectivas naciones en Panamá.

El acto protocolar se llevó a cabo en el Palacio de las Garzas, donde el mandatario, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, dio la bienvenida a los diplomáticos y sostuvo conversaciones individuales sobre temas de la agenda bilateral.

Orden de recepción de los diplomáticos:

  • Italia: Giuditta Giorgio, embajadora residente en Panamá.
  • Cuba: Orestes Pérez Pérez, embajador residente en Panamá.
  • Argelia: Messaoud Mehila, embajador residente en México y concurrente en Panamá.
  • Finlandia: Eija Rotinen, embajadora residente en Colombia y concurrente en Panamá.
  • República Checa: Lenka Pokorná, embajadora residente en Colombia y concurrente en Panamá.
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