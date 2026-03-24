Presidente Mulino recibe cartas credenciales de embajadores de Italia, Cuba y otros países en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Italia, Cuba, Argelia, Finlandia y la República Checa, documentos que los acreditan oficialmente como representantes diplomáticos de sus respectivas naciones en Panamá.

El acto protocolar se llevó a cabo en el Palacio de las Garzas, donde el mandatario, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, dio la bienvenida a los diplomáticos y sostuvo conversaciones individuales sobre temas de la agenda bilateral.