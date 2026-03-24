Presidente Mulino recibe cartas credenciales de embajadores de Italia, Cuba y otros países en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Italia, Cuba, Argelia, Finlandia y la República Checa, documentos que los acreditan oficialmente como representantes diplomáticos de sus respectivas naciones en Panamá.
Orden de recepción de los diplomáticos:
- Italia: Giuditta Giorgio, embajadora residente en Panamá.
- Cuba: Orestes Pérez Pérez, embajador residente en Panamá.
- Argelia: Messaoud Mehila, embajador residente en México y concurrente en Panamá.
- Finlandia: Eija Rotinen, embajadora residente en Colombia y concurrente en Panamá.
- República Checa: Lenka Pokorná, embajadora residente en Colombia y concurrente en Panamá.