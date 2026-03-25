PASE-U 2026: monto en primaria y desde qué grado se paga

El programa Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en su página web, explica los montos y condiciones para el pago del PASE-U 2026 a estudiantes de primaria, premedia y media en Panamá.
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¿Cuánto paga el PASE-U en primaria?
Para el año escolar 2026, los estudiantes de primaria recibirán:
- B/. 270.00 al año
- Divididos en 3 pagos de B/. 90.00 cada uno durante el periodo escolar
Es importante mencionar que el beneficio aplica para estudiantes desde 1er grado de primaria
Requisitos para recibir el pago
Los estudiantes deben cumplir con:
- Ser alumno regular
- Mantener buena asistencia
- Tener buena conducta
El objetivo del subsidio es reducir el ausentismo escolar, disminuir la repitencia, evitar la deserción, aumentar la matrícula y la asistencia, además de incentivar el rendimiento académico en el país. Asimismo, busca promover que los estudiantes aspiren a becas por mérito académico en el futuro.