Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 10:49

PASE-U 2026: monto en primaria y desde qué grado se paga

Conoce el monto del PASE-U 2026 para primaria, desde qué grado se recibe y cuándo se realizará el primer pago.

Padres de familia retirando el cheque del PASE-U 2025

Padres de familia retirando el cheque del PASE-U 2025

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El programa Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en su página web, explica los montos y condiciones para el pago del PASE-U 2026 a estudiantes de primaria, premedia y media en Panamá.

Este beneficio económico busca apoyar a las familias y fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Contenido relacionado: Cambios en el PASE-U: IFARHU propone eliminar el retiro en efectivo para mejorar eficiencia

¿Cuánto paga el PASE-U en primaria?

Para el año escolar 2026, los estudiantes de primaria recibirán:

  • B/. 270.00 al año
  • Divididos en 3 pagos de B/. 90.00 cada uno durante el periodo escolar

Es importante mencionar que el beneficio aplica para estudiantes desde 1er grado de primaria

image

Requisitos para recibir el pago

Los estudiantes deben cumplir con:

  • Ser alumno regular
  • Mantener buena asistencia
  • Tener buena conducta

El objetivo del subsidio es reducir el ausentismo escolar, disminuir la repitencia, evitar la deserción, aumentar la matrícula y la asistencia, además de incentivar el rendimiento académico en el país. Asimismo, busca promover que los estudiantes aspiren a becas por mérito académico en el futuro.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU anuncia validación del PASE-U y controles para evitar uso indebido del subsidio

PASE-U 2026: ¿Escuela para Padres será requisito para cobrar el primer pago?

PASE-U 2026: IFARHU impulsará pagos por ACH y reducirá uso de cheques

Recomendadas

Más Noticias