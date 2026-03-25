PASE-U 2026: monto en primaria y desde qué grado se paga

Padres de familia retirando el cheque del PASE-U 2025

El programa Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en su página web, explica los montos y condiciones para el pago del PASE-U 2026 a estudiantes de primaria, premedia y media en Panamá.

Este beneficio económico busca apoyar a las familias y fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

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¿Cuánto paga el PASE-U en primaria?

Para el año escolar 2026, los estudiantes de primaria recibirán:

B/. 270.00 al año

Divididos en 3 pagos de B/. 90.00 cada uno durante el periodo escolar

Es importante mencionar que el beneficio aplica para estudiantes desde 1er grado de primaria

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Requisitos para recibir el pago

Los estudiantes deben cumplir con:

Ser alumno regular

Mantener buena asistencia

Tener buena conducta

El objetivo del subsidio es reducir el ausentismo escolar, disminuir la repitencia, evitar la deserción, aumentar la matrícula y la asistencia, además de incentivar el rendimiento académico en el país. Asimismo, busca promover que los estudiantes aspiren a becas por mérito académico en el futuro.