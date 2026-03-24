Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 09:46

Cambios en el PASE-U: IFARHU propone eliminar el retiro en efectivo para mejorar eficiencia

El IFARHU analiza que el pago del PASE-U no pueda retirarse en efectivo. Buscan controlar el uso del subsidio y modernizar el sistema.

IFARHU planea eliminar retiro en efectivo del PASE-U

IFARHU planea eliminar retiro en efectivo del PASE-U

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) evalúa un cambio importante en la forma de pago del programa PASE-U, con el objetivo de evitar el retiro en efectivo del dinero y garantizar su uso en fines educativos. La entidad proyecta implementar pagos mediante transferencias bancarias (ACH), como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema y reducir las largas filas durante las jornadas de pago.

IFARHU planea eliminar retiro en efectivo del PASE-U

El director del IFARHU, Jaime Díaz Godoy, explicó que también se analiza establecer mecanismos que permitan controlar el destino del dinero.

“Padres utilizan el dinero en cosas que no está destinado para el propósito del subsidio”, advirtió. “Padres utilizan el dinero en cosas que no está destinado para el propósito del subsidio”, advirtió.

PASE U
El IFARHU continua con pago de PASE-U.

El IFARHU continua con pago de PASE-U.

En ese sentido, se estudia un modelo en el que los fondos no puedan retirarse en efectivo, sino que sean utilizados directamente en comercios afiliados.

¿En qué se podría usar el dinero?

De aplicarse este sistema, el subsidio del PASE-U estaría destinado exclusivamente a:

  • Útiles escolares
  • Uniformes
  • Transporte
  • Alimentación

Diferencias con becas por mérito

El IFARHU aclaró que estas restricciones aplicarían principalmente al programa PASE-U, mientras que las becas del Concurso General mantendrían la posibilidad de retirar el dinero en efectivo, debido a que están condicionadas al rendimiento académico.

Como parte de su proceso de transformación institucional, la entidad busca fortalecer la trazabilidad de los fondos y avanzar hacia estándares internacionales. “Queremos decirle al país en qué se está utilizando el dinero del programa PASE-U”, destacó el director.

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