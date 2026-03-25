Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 17:52

Universidad de Panamá reactiva transporte gratuito a estudiantes con nuevas rutas y horarios

El servicio de la Universidad de Panamá es exclusivo para estudiantes activos, conectando los campus con puntos clave del sistema de transporte masivo.

Universidad de Panamá reactiva transporte gratuito a estudiantes.

Universidad de Panamá reactiva transporte gratuito a estudiantes.

UP
Ana Canto
Por Ana Canto

La Universidad de Panamá (UP) reactivó su servicio de transporte estudiantil nocturno para el primer semestre académico de 2026. Esta iniciativa, gestionada por la Dirección de Servicios Administrativos, busca garantizar la seguridad y movilidad de los estudiantes que asisten a clases en jornadas extendidas.

El servicio es totalmente gratuito y exclusivo para estudiantes activos. Operará en un horario de 3:00 p.m. a 10:00 p.m., conectando los campus con puntos clave del sistema de transporte masivo.

Universidad de Panamá: rutas disponibles y puntos de conexión

Para optimizar el traslado hacia las estaciones del Metro de Panamá, se han establecido cuatro rutas estratégicas:

  1. Ruta 1: Campus Central – Estación Iglesia del Carmen.
  2. Ruta 2: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO) – Estación Iglesia del Carmen.
  3. Ruta 3: Facultades de Ciencias de la Educación y Administración Pública – Estación Albrook.
  4. Ruta 4: Campus Harmodio Arias Madrid (Curundú) – Estación Albrook.

El Dr. Salomón Samudio, director de Servicios Administrativos, destacó que el proyecto responde a la necesidad de brindar alternativas seguras y eficientes para el desplazamiento hacia las principales arterias de la ciudad.

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