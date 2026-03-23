Cafeterías de la Universidad de Panamá reabren: horarios y cuáles están disponibles

La Universidad de Panamá (UP) informó que el servicio de cafeterías en el Campus Central ha sido reactivado a partir de este lunes 23 de marzo, coincidiendo con el inicio del primer semestre académico 2026.

El director de Cafeterías de la institución, Mgter. César Valdés, explicó que la reapertura se realiza bajo condiciones operativas parciales, con un 80% de reabastecimiento, debido a procesos de actualización administrativa y tecnológica en curso.

Para garantizar una atención organizada, se han establecido los siguientes horarios:

Desayuno: 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

Almuerzo: 11:30 a. m. a 2:30 p. m.

Cena: 4:30 p. m. a 7:30 p. m.

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Se detalló que todas las cafeterías del campus están en funcionamiento, con excepción de la Facultad de Medicina, la cual permanece cerrada temporalmente por trabajos de reparación.

La dirección destacó que se han implementado mecanismos alternativos para normalizar progresivamente la disponibilidad de insumos. Según las proyecciones, se espera que a partir de abril el servicio, especialmente en el turno matutino, cuente con una mayor variedad de opciones a medida que se consolide el proceso de adquisiciones.