Bus de la Universidad de Panamá: estas son las 6 rutas gratuitas para estudiantes nocturnos

Con el inicio del primer semestre este lunes 23 de marzo, la Universidad de Panamá mantiene en funcionamiento seis rutas de transporte gratuito dirigidas a estudiantes del turno nocturno, como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y movilidad.
Un servicio sin precedentes para la Universidad de Panamá
Cada unidad cuenta con capacidad para 28 pasajeros y opera en horario de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., cubriendo la salida de clases nocturnas.
Conexión directa con el Metro de Panamá
Las rutas fueron diseñadas para conectar directamente con estaciones del Metro de Panamá, facilitando el traslado de los estudiantes:
- Estación Iglesia del Carmen
- Estación Albrook
Rutas hacia Iglesia del Carmen
- Ruta 1: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
- Ruta 2: Odontología, Ciencias Agropecuarias y Medicina
- Ruta 3: Derecho y Ciencias Políticas, FIEC, Farmacia y FACINET
- Ruta 4: Humanidades, Comunicación Social, Economía y Enfermería
Rutas hacia Albrook
- Ruta 5: Ciencias de la Educación y Administración Pública
- Ruta 6: Campus Harmodio Arias Madrid
Aunque el servicio se mantiene activo, las autoridades recomiendan a los estudiantes estar atentos a los canales oficiales de la universidad ante posibles cambios, debido al reciente aumento en los precios del combustible en el país.