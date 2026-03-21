Panamá Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 13:47

Bus de la Universidad de Panamá: estas son las 6 rutas gratuitas para estudiantes nocturnos

La Universidad de Panamá mantiene 6 rutas gratuitas para estudiantes nocturnos. Conoce horarios, recorridos y estaciones del Metro.

Bus de la Universidad de Panamá:

Bus de la Universidad de Panamá:

UP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Con el inicio del primer semestre este lunes 23 de marzo, la Universidad de Panamá mantiene en funcionamiento seis rutas de transporte gratuito dirigidas a estudiantes del turno nocturno, como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y movilidad.

Un servicio sin precedentes para la Universidad de Panamá

Cada unidad cuenta con capacidad para 28 pasajeros y opera en horario de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., cubriendo la salida de clases nocturnas.

Conexión directa con el Metro de Panamá

Las rutas fueron diseñadas para conectar directamente con estaciones del Metro de Panamá, facilitando el traslado de los estudiantes:

  • Estación Iglesia del Carmen
  • Estación Albrook

Rutas hacia Iglesia del Carmen

  • Ruta 1: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
  • Ruta 2: Odontología, Ciencias Agropecuarias y Medicina
  • Ruta 3: Derecho y Ciencias Políticas, FIEC, Farmacia y FACINET
  • Ruta 4: Humanidades, Comunicación Social, Economía y Enfermería

Rutas hacia Albrook

  • Ruta 5: Ciencias de la Educación y Administración Pública
  • Ruta 6: Campus Harmodio Arias Madrid

Aunque el servicio se mantiene activo, las autoridades recomiendan a los estudiantes estar atentos a los canales oficiales de la universidad ante posibles cambios, debido al reciente aumento en los precios del combustible en el país.

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