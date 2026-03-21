Bus de la Universidad de Panamá: estas son las 6 rutas gratuitas para estudiantes nocturnos

Con el inicio del primer semestre este lunes 23 de marzo, la Universidad de Panamá mantiene en funcionamiento seis rutas de transporte gratuito dirigidas a estudiantes del turno nocturno, como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y movilidad.

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Un servicio sin precedentes para la Universidad de Panamá

Cada unidad cuenta con capacidad para 28 pasajeros y opera en horario de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., cubriendo la salida de clases nocturnas.

Conexión directa con el Metro de Panamá

Las rutas fueron diseñadas para conectar directamente con estaciones del Metro de Panamá, facilitando el traslado de los estudiantes:

Estación Iglesia del Carmen

Estación Albrook

Rutas hacia Iglesia del Carmen

Ruta 1: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad

Ruta 2: Odontología, Ciencias Agropecuarias y Medicina

Ruta 3: Derecho y Ciencias Políticas, FIEC, Farmacia y FACINET

Ruta 4: Humanidades, Comunicación Social, Economía y Enfermería

Rutas hacia Albrook

Ruta 5: Ciencias de la Educación y Administración Pública

Ruta 6: Campus Harmodio Arias Madrid

Aunque el servicio se mantiene activo, las autoridades recomiendan a los estudiantes estar atentos a los canales oficiales de la universidad ante posibles cambios, debido al reciente aumento en los precios del combustible en el país.