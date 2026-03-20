Elecciones UP 2026: lista oficial de candidatos a rector, decanos y CRU

Candidatos a rector de la Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá actualizó la lista de aspirantes que han formalizado su postulación a rector, decanos y directores de centros regionales universitarios (CRU), como parte del proceso electoral 2026.

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Candidatos a rector de la Universidad de Panamá

Para el cargo de rector se postulan:

César García

Migdalia Bustamante

Aspirantes a decanos

En las distintas facultades, los candidatos son:

Oris Lam – Medicina

Ana Díaz – Humanidades

Maritza Villalaz – Economía

Hernando Franco – Derecho y Ciencias Políticas

Rubén Vallarino – Administración de Empresas y Contabilidad

Julio Góndola – Ciencias de la Educación

Hania Espinosa – Bellas Artes

Aspirantes a Centros Regionales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035116564987437242?s=20&partner=&hide_thread=false La Universidad de Panamá actualizó la lista de aspirantes que han formalizado su postulación a directores de Centros Regionales y decanos, como parte del proceso electoral 2026.



Decanos:

Oris Lam - Medicina.

Ana Díaz - Humanidades.



Centros Regionales:

Luis Acosta– CRU San… pic.twitter.com/6AyDd6E1bx — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Para los Centros Regionales Universitarios (CRU), los postulados son:

Luis Acosta – CRU San Miguelito

Rolando Mora – CRU Bocas del Toro

Paul Córdoba – CRU Darién

Itza Camargo – CRU de Azuero

Ángela González – CRU de Azuero

Aquilino Broce – CRU de Los Santos

Proceso electoral en marcha

La Universidad de Panamá avanza así en su calendario electoral 2026, un proceso clave para la elección de sus principales autoridades académicas y administrativas.

Estas postulaciones forman parte de la fase oficial previa a la campaña y posterior elección, en la que la comunidad universitaria decidirá el rumbo de la institución en los próximos años.