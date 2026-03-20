Panamá Nacionales -  20 de marzo de 2026 - 17:21

Elecciones UP 2026: lista oficial de candidatos a rector, decanos y CRU

Universidad de Panamá publica lista oficial de aspirantes a rector, decanos y centros regionales para las elecciones 2026. Conoce quiénes son.

Candidatos a rector de la Universidad de Panamá 

Candidatos a rector de la Universidad de Panamá 

Universidad de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad de Panamá actualizó la lista de aspirantes que han formalizado su postulación a rector, decanos y directores de centros regionales universitarios (CRU), como parte del proceso electoral 2026.

Candidatos a rector de la Universidad de Panamá

Para el cargo de rector se postulan:

  • César García
  • Migdalia Bustamante

Aspirantes a decanos

En las distintas facultades, los candidatos son:

  • Oris Lam – Medicina
  • Ana Díaz – Humanidades
  • Maritza Villalaz – Economía
  • Hernando Franco – Derecho y Ciencias Políticas
  • Rubén Vallarino – Administración de Empresas y Contabilidad
  • Julio Góndola – Ciencias de la Educación
  • Hania Espinosa – Bellas Artes

Aspirantes a Centros Regionales

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Para los Centros Regionales Universitarios (CRU), los postulados son:

  • Luis Acosta – CRU San Miguelito
  • Rolando Mora – CRU Bocas del Toro
  • Paul Córdoba – CRU Darién
  • Itza Camargo – CRU de Azuero
  • Ángela González – CRU de Azuero
  • Aquilino Broce – CRU de Los Santos

Proceso electoral en marcha

La Universidad de Panamá avanza así en su calendario electoral 2026, un proceso clave para la elección de sus principales autoridades académicas y administrativas.

Estas postulaciones forman parte de la fase oficial previa a la campaña y posterior elección, en la que la comunidad universitaria decidirá el rumbo de la institución en los próximos años.

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