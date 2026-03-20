Elecciones UP 2026: lista oficial de candidatos a rector, decanos y CRU

La Universidad de Panamá actualizó la lista de aspirantes que han formalizado su postulación a rector, decanos y directores de centros regionales universitarios (CRU), como parte del proceso electoral 2026.
Candidatos a rector de la Universidad de Panamá
Para el cargo de rector se postulan:
- César García
- Migdalia Bustamante
Aspirantes a decanos
En las distintas facultades, los candidatos son:
- Oris Lam – Medicina
- Ana Díaz – Humanidades
- Maritza Villalaz – Economía
- Hernando Franco – Derecho y Ciencias Políticas
- Rubén Vallarino – Administración de Empresas y Contabilidad
- Julio Góndola – Ciencias de la Educación
- Hania Espinosa – Bellas Artes
Aspirantes a Centros Regionales
Para los Centros Regionales Universitarios (CRU), los postulados son:
- Luis Acosta – CRU San Miguelito
- Rolando Mora – CRU Bocas del Toro
- Paul Córdoba – CRU Darién
- Itza Camargo – CRU de Azuero
- Ángela González – CRU de Azuero
- Aquilino Broce – CRU de Los Santos
Proceso electoral en marcha
La Universidad de Panamá avanza así en su calendario electoral 2026, un proceso clave para la elección de sus principales autoridades académicas y administrativas.
Estas postulaciones forman parte de la fase oficial previa a la campaña y posterior elección, en la que la comunidad universitaria decidirá el rumbo de la institución en los próximos años.