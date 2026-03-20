La licenciada en Farmacia Ivonne V. Ching Visueti se convirtió en la primera graduada de la Universidad de Panamá en recibir un diploma en formato digital, marcando un avance significativo en la modernización de los procesos académicos del país.

Este nuevo formato de titulación incorpora firma digital y cuenta con validez internacional, lo que facilita su verificación y uso en distintos entornos académicos y profesionales, tanto dentro como fuera de Panamá.

El rector de la universidad, Eduardo Flores Castro, destacó que esta innovación eleva el perfil de la institución en materia de transformación digital, alineándose con las exigencias tecnológicas actuales.

Universidad de Panamá entrega su primer diploma digital

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035082139461460014?s=20&partner=&hide_thread=false La licenciada en Farmacia, Ivonne V. Ching Visueti, se convirtió en la primera egresada de la Universidad de Panamá (UP). en contar con el diploma digital.



Este nuevo formato de titulación marca un hito en la modernización de los trámites académicos de la @UNIVERSIDAD_PMA, ya… pic.twitter.com/edemfhVXMR — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Actualmente, más de 500 diplomas se encuentran en lista de espera bajo este nuevo formato digital, lo que evidencia el avance progresivo en la implementación de esta iniciativa.

Tecnología segura y reconocimiento internacional

El proyecto fue desarrollado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la universidad, integrando herramientas seguras y estándares reconocidos a nivel internacional para garantizar la autenticidad de los documentos.