Elecciones en la Universidad de Panamá: estos son los primeros candidatos a rector

Profesores postulados para la cantidadura a la rectoría de la Universidad de Panamá. UP

Por Ana Canto El profesor César Augusto García Escobar y la doctora Migdalia Bustamante son los primeros candidatos en formalizar su postulación para las elecciones a rector de la Universidad de Panamá. Ambos aspiran a dirigir la primera casa de estudios superiores del país durante el quinquenio 2026-2031.

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El profesor García Escobar apuesta por la innovación tecnológica Con una trayectoria de 47 años como docente de matemáticas, principalmente en el Centro Regional Universitario de Veraguas, el profesor García Escobar busca comprometerse con la modernización de la institución. Entre sus principales propuestas destacan:

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