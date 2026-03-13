Panamá Nacionales -  13 de marzo de 2026 - 17:35

Elecciones en la Universidad de Panamá: estos son los primeros candidatos a rector

En julio de 2026, la Universidad de Panamá llevará a cabo el proceso electoral para elegir al rector.

Profesores postulados para la cantidadura a la rectoría de la Universidad de Panamá. 

Profesores postulados para la cantidadura a la rectoría de la Universidad de Panamá.  

UP
Ana Canto
Por Ana Canto

El profesor César Augusto García Escobar y la doctora Migdalia Bustamante son los primeros candidatos en formalizar su postulación para las elecciones a rector de la Universidad de Panamá. Ambos aspiran a dirigir la primera casa de estudios superiores del país durante el quinquenio 2026-2031.

El profesor García Escobar apuesta por la innovación tecnológica

Con una trayectoria de 47 años como docente de matemáticas, principalmente en el Centro Regional Universitario de Veraguas, el profesor García Escobar busca comprometerse con la modernización de la institución. Entre sus principales propuestas destacan:

  • Planes de innovación con el fin de avanzar en las herramientas tecnológicas.
  • Realizar una reingeniería en las funciones sustantivas de la educación superior.
  • Actualizar los planes de estudio.
  • Mejorar la infraestructura universitaria.

La Dra. Migdalia Bustamante busca fortalecer el prestigio institucional

La doctora Migdalia Bustamante, actual decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, fundamenta su propuesta en elevar el prestigio de la universidad como referente nacional en formación e investigación. Sus líneas de acción incluyen:

  • Fortalecer la vinculación institucional tanto a nivel nacional como internacional.
  • Modernizar la universidad con herramientas tecnológicas adecuadas para la transformación digital.
  • Consolidar una universidad más fortalecida, participativa y comprometida con el desarrollo nacional.

Fechas claves para las elecciones en la Universidad de Panamá

  • 4 de febrero de 2026: Entrega y publicación del registro electoral.
  • Del 9 de marzo al 13 de abril de 2026: Periodo de postulaciones, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • 20 de abril de 2026: Inicio de la admisión preliminar de candidaturas.
  • Publicación oficial: Dentro de las 48 horas siguientes mediante edicto.
  • 6 de mayo de 2026, 11:00 a.m.: Sorteo de colores y números de los candidatos.
  • 29 de mayo de 2026: Fecha límite para que las autoridades en funciones renuncien si desean postularse, e inicio del periodo de propaganda electoral.
  • 29 de junio de 2026: Cierre de la campaña electoral.
  • 1 de julio de 2026: elecciones
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