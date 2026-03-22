Panamá Nacionales -  22 de marzo de 2026 - 15:26

Universidad de Panamá inicia primer semestre 2026 este lunes 23 de marzo

La Universidad de Panamá dará la bienvenida a estudiantes, tanto a quienes ingresan por primera vez como a aquellos que continúan con su formación.

La Universidad de Panamá inicia primer semestre 2026 este lunes 23 de marzo.

La Universidad de Panamá inicia primer semestre 2026 este lunes 23 de marzo.

@UNIVERSIDAD_PMA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Universidad de Panamá (UP) iniciará este lunes 23 de marzo las clases del primer semestre de 2026. La institución dará la bienvenida a miles de estudiantes a nivel nacional, tanto a quienes ingresan por primera vez como a aquellos que continúan con su formación académica.

Calendario 2026 de la Universidad de Panamá

Primer semestre

  • Matrícula de primer ingreso: del 2 al 7 de marzo
  • Matrícula para estudiantes regulares: del 9 al 21 de marzo
  • Pago de Matrícula: del 3 de marzo al 4 de abril
  • Inicio de clases: 23 de marzo
  • Exámenes finales: del 6 al 18 de julio

Segundo semestre

  • Matrícula: del 3 al 15 de agosto
  • Pago de matrícula: del 4 de agosto al 5 de septiembre
  • Inicio de clases: 17 de agosto
  • Exámenes finales: del 30 de noviembre al 12 de diciembre

El cierre oficial del año académico está previsto para el 31 de diciembre de 2026.

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Calendario Acad&eacute;mico 2026 de la Universidad de Panam&aacute;.

Calendario Académico 2026 de la Universidad de Panamá.

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