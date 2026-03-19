Presidente Mulino anuncia comunicado sobre las acciones de PPC durante su operación en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , anunció que en las próximas horas o a más tardar este jueves, el Gobierno emitirá un comunicado oficial detallando las acciones de Panama Ports Company (PPC) durante sus años de operación en el país.

El pronunciamiento surge tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato de concesión y el inicio de un proceso de arbitraje internacional.

El mandatario desmintió categóricamente que Panamá no haya respondido al arbitraje. Explicó que el Estado solicitó una extensión de tiempo precisamente para designar a una firma de abogados internacionales de alto nivel que lidere la defensa nacional en este caso.

"Eso es infame y es mentira. Nosotros hemos designado abogados internacionales que nos van a defender, y bien defendidos, en ese proceso arbitral. Si no es hoy, va a ser mañana que vamos a emitir un comunicado, diciéndole al país las bellezas de Panama Ports Company y el atraco que fue eso para nuestro país", aseguró el mandatario.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo rechazó las críticas que sugieren que la suspensión de operaciones de la portuaria deteriora la imagen de Panamá ante los inversionistas extranjeros. "Nosotros mantenemos el grado de inversión bien. La economía va creciendo. Lo único deteriorado en el país fueron ellos, con toda la 'maleantería' que hicieron durante la vida de ese contrato", puntualizó.