Migración detecta 15 extranjeros irregulares en Panamá que laboraban en comercios y plataformas digitales

Un total de 15 ciudadanos extranjeros con irregularidades migratorias fueron detectados durante un operativo de verificación realizado en los sectores de San Francisco y Costa del Este , informaron las autoridades.

Un total de 15 ciudadanos extranjeros con irregularidades migratorias, fueron detectados a través de un operativo de verificación desarrollado en el área de San Francisco y Costa del Este, por @migracionpanama , en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP)… pic.twitter.com/nIqyvRk2o6

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La acción fue desarrollada por el Servicio Nacional de Migración, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

De acuerdo con el informe oficial, 12 personas fueron citadas por incumplimientos relacionados con permisos laborales, mientras que 3 ciudadanos fueron conducidos por mantener una estadía irregular en el país.

Operativos en comercios y plataformas

Las autoridades detallaron que el operativo incluyó la verificación en establecimientos comerciales y puntos de entrega de plataformas digitales, como parte de las acciones de control migratorio que se mantienen en áreas de alta actividad económica.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que este tipo de operativos buscan garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y laborales en el territorio nacional.