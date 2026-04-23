Migración entrega a mexicano con orden de extradición por tráfico de migrantes y narcotráfico

El Servicio Nacional de Migración (SNM) ejecutó la expulsión y entrega de un ciudadano mexicano que mantenía una orden de aprehensión vigente con fines de extradición.

El extranjero se encontraba bajo custodia de las autoridades panameñas tras comprobarse su presunta vinculación con delitos de máxima gravedad, tales como delitos contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes y conspiración para la distribución de cocaína. Estas actividades están estrechamente ligadas a estructuras del crimen organizado transnacional.