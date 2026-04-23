Migración entrega a mexicano con orden de extradición por tráfico de migrantes y narcotráfico

El Servicio Nacional de Migración(SNM) ejecutó la expulsión y entrega de un ciudadano mexicano que mantenía una orden de aprehensión vigente con fines de extradición.
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El Servicio Nacional de Migración ejecutó la expulsión y entrega de un ciudadano mexicano que mantenía orden de aprehensión vigente con fines de extradición.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 23, 2026
El extranjero se encontraba bajo custodia de las autoridades panameñas, tras comprobarse su presunta vinculación con… pic.twitter.com/kLl9MkfCjW