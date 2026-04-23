Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 17:50

Migración entrega a mexicano con orden de extradición por tráfico de migrantes y narcotráfico

De acuerdo con migración, el extranjero se encontraba bajo custodia de las autoridades panameñas tras comprobarse su presunta vinculación con los delitos.

El Servicio de Migración entrega a mexicano con orden de extradición.

El Servicio de Migración entrega a mexicano con orden de extradición.

Cortesía

El extranjero se encontraba bajo custodia de las autoridades panameñas tras comprobarse su presunta vinculación con delitos de máxima gravedad, tales como delitos contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes y conspiración para la distribución de cocaína. Estas actividades están estrechamente ligadas a estructuras del crimen organizado transnacional.

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