Migración activa operativo de Semana Santa con casi 1,000 unidades en todo el país

Migración activa operativo de Semana Santa. Migración

Por Ana Canto El Servicio Nacional de Migración (SNM) anunció el despliegue de 989 unidades como parte del operativo nacional “Semana Santa Segura 2026”. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública, busca fortalecer los controles migratorios y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente durante este periodo de alta movilidad.

El personal estará distribuido estratégicamente en todo el país, con la mayor concentración en la Ciudad de Panamá (663 unidades), seguida de provincias como Chiriquí (69), Colón (56), Herrera (47) y Coclé (29). También se mantendrá presencia de inspectores en Veraguas (28), Darién (25), Chepo (22), Los Santos (21), Bocas del Toro (17) y Guna Yala (12).

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