Panamá Nacionales -  28 de marzo de 2026 - 13:47

Migración activa operativo de Semana Santa con casi 1,000 unidades en todo el país

Este esfuerzo de Migración se integra a un pie de fuerza total de 26,500 efectivos de los distintos estamentos de seguridad.

Migración activa operativo de Semana Santa.

Migración activa operativo de Semana Santa.

Migración
Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional de Migración (SNM) anunció el despliegue de 989 unidades como parte del operativo nacional “Semana Santa Segura 2026”. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública, busca fortalecer los controles migratorios y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente durante este periodo de alta movilidad.

El personal estará distribuido estratégicamente en todo el país, con la mayor concentración en la Ciudad de Panamá (663 unidades), seguida de provincias como Chiriquí (69), Colón (56), Herrera (47) y Coclé (29). También se mantendrá presencia de inspectores en Veraguas (28), Darién (25), Chepo (22), Los Santos (21), Bocas del Toro (17) y Guna Yala (12).

Este esfuerzo del SNM se integra a un pie de fuerza total de 26,500 efectivos de los distintos estamentos de seguridad, incluyendo a la Policía Nacional, Senafront, Senan y el SUME 911. Las acciones se centrarán en la verificación del estatus de extranjeros y la prevención de actividades ilícitas en puntos clave a nivel nacional.

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