Migración activa operativo de Semana Santa con casi 1,000 unidades en todo el país

El Servicio Nacional de Migración (SNM) anunció el despliegue de 989 unidades como parte del operativo nacional “Semana Santa Segura 2026”. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública, busca fortalecer los controles migratorios y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente durante este periodo de alta movilidad.
Este esfuerzo del SNM se integra a un pie de fuerza total de 26,500 efectivos de los distintos estamentos de seguridad, incluyendo a la Policía Nacional, Senafront, Senan y el SUME 911. Las acciones se centrarán en la verificación del estatus de extranjeros y la prevención de actividades ilícitas en puntos clave a nivel nacional.