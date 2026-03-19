Presidente Mulino acompañará a la Selección de Panamá en su primer juego del Mundial 2026

El presidente de la República , José Raúl Mulino, confirmó que asistirá al debut de la Selección de fútbol de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro está programado para el 17 de junio en Toronto, Canadá, donde Panamá se enfrentará a Selección de fútbol de Ghana.

Mulino expresó su entusiasmo por acompañar al equipo nacional en este importante compromiso. “Estaré en Canadá apoyando a nuestra Sele... le vamos a dar gana a Ghana”, manifestó el mandatario.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034638221229883900?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente @JoseRaulMulino confirmó que asistirá al debut de la Selección de Fútbol de Panamá en la Copa Mundial 2026, que será el 17 de junio en Toronto, donde se medirá ante Ghana.



"Estaré en Canadá apoyando a nuestra Sele... le vamos a dar gana a Ghana", dijo Mulino. pic.twitter.com/EZy5QdMpv8 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

Expectativa mundialista

El debut de Panamá genera altas expectativas entre los aficionados, en una cita mundialista que reunirá a las mejores selecciones del planeta. La presencia del presidente en el partido refleja el respaldo institucional al combinado nacional en su participación en el torneo.