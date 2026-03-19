Presidente Mulino acompañará a la Selección de Panamá en su primer juego del Mundial 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que asistirá al debut de la Selección de fútbol de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro está programado para el 17 de junio en Toronto, Canadá, donde Panamá se enfrentará a Selección de fútbol de Ghana.
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Expectativa mundialista
El debut de Panamá genera altas expectativas entre los aficionados, en una cita mundialista que reunirá a las mejores selecciones del planeta. La presencia del presidente en el partido refleja el respaldo institucional al combinado nacional en su participación en el torneo.