Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 09:55

Presidente Mulino acompañará a la Selección de Panamá en su primer juego del Mundial 2026

El presidente José Raúl Mulino confirmó que estará en el debut de Panamá ante Ghana en el Mundial 2026 en Toronto.

Presidente José Raúl Mulino

Presidente José Raúl Mulino

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que asistirá al debut de la Selección de fútbol de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro está programado para el 17 de junio en Toronto, Canadá, donde Panamá se enfrentará a Selección de fútbol de Ghana.

Presidente Mulino, muestra respaldo a la Selección de Panamá

Mulino expresó su entusiasmo por acompañar al equipo nacional en este importante compromiso. “Estaré en Canadá apoyando a nuestra Sele... le vamos a dar gana a Ghana”, manifestó el mandatario.

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Expectativa mundialista

El debut de Panamá genera altas expectativas entre los aficionados, en una cita mundialista que reunirá a las mejores selecciones del planeta. La presencia del presidente en el partido refleja el respaldo institucional al combinado nacional en su participación en el torneo.

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